Doppelmord und Brandstiftung: Angeklagter bestreitet Mordabsicht

Im Prozess um zweifachen Mord und Brandstiftung in einer Asylbewerberunterkunft in Kronach hat der Angeklagte am ersten Prozesstag den Vorwurf des Mordes bestritten. Das Landgericht Coburg verhandelt seit Mittwochmorgen die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den 35-jährigen Asylbewerber. Er soll im Mai 2021 eine 31-jährige Frau und deren zweijährige Tochter erstochen und anschließend sich und die Asylbewerberunterkunft angezündet haben.

Wegen Abtreibung sollte Frau verletzt werden

Die Staatsanwaltschaft geht von einer "Beziehungstat" und einer geplanten Mordabsicht aus. Der Angeklagte sagte vor Gericht aus, dass er keinen Mord plante, vielmehr wollte er die Frau mit dem Küchenmesser im Gesicht verletzt und entstellen. Das Opfer war nach Angaben des Mannes von ihm schwanger, hatte sich allerdings für eine Abtreibung entschieden. Anschließend sei es zur Trennung gekommen. Der Angeklagte gab an, er wollte der Frau eine lebenslange Verletzung zufügen, damit sie sich an ihn erinnere. Anschließend wollte er sich anzünden und sich das Leben nehmen. 70 Prozent seines Körpers seien jetzt verbrannt, so der Angeklagte in seiner Aussage.

Frau und Tochter mit mehreren Messerstichen getötet

Die Staatsanwaltschaft geht jedoch von einem Mordplan aus. Der Angeklagte habe ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser gekauft und die Frau sowie deren Tochter in der Asylbewerberunterkunft mit mehreren Messerstichen getötet. Die Opfer erlagen ihren schweren Verletzungen. Anschließend soll sich der Mann mit Grillanzünder übergossen und angezündet haben. Das Feuer griff auch auf die Asylbewerberunterkunft über. Vor Gericht werden bis Ende Juni mehrere Zeugen und Sachverständige gehört. Unter anderem hat das Gericht auch zu klären, ob der Mann psychisch krank ist und womöglich in einer Psychiatrie untergebracht werden muss.