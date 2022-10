Tochter wollte Eltern tot sehen: Prozess nach Doppelmord

Der Prozess um die Ermordung eines Ärzteehepaars aus Mistelbach im Landkreis Bayreuth findet unter Ausschluss statt. Das hat das Landgericht Bayreuth heute zum Prozessauftakt auf Antrag der Verteidiger entschieden, die die 17-jährige angeklagte Tochter und ihren 18-jährigen angeklagten Freund vertreten.

Tochter des ermordeten Ehepaars gilt als selbstmordgefährdet

Die Vorsitzende Richterin Andrea Deyerling begründete den Ausschluss der Öffentlichkeit unter anderem mit der besonderen Schutzwürdigkeit und der labilen psychischen Verfassung der beiden Angeklagten. Die 17-Jährige gilt als selbstmordgefährdet. Außerdem sei zu befürchten, dass bei einer öffentlichen Verhandlung die beiden jungen Angeklagten aus Scham nicht umfassend aussagen. Die Staatsanwaltschaft schloss sich dem Antrag der Verteidiger an.

Motiv: Hass auf die Eltern

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar zweifachen heimtückischen Mord aus niederen Beweggründen vor. Das Motiv sei Hass der Tochter auf die Eltern gewesen, so der Staatsanwaltschaft bei Verlesung der Anklageschrift. Laut der Anklage habe es seit längerem Streit zwischen der Tochter und ihren Eltern gegeben. Das Mädchen habe die Eltern gehasst und tot sehen wollen, heißt es wörtlich in der Anklage.

Der 18-jährige Freund der Tochter, der einige Monate im Haus der sechsköpfigen Familie in Mistelbach gelebt hatte, habe sich in der Nacht auf den 9. Januar 2022 in das Schlafzimmer der Eltern seiner Freundin geschlichen und erst den Vater und dann die Mutter mit einer "Vielzahl von Messerstichen in Oberkörper, Hals und Kopf" getötet.

Tochter verhindert Notruf in der Tatnacht

Die Tochter habe zwei jüngere Geschwister, die durch die Schreie der Mutter wachgeworden seien, davon abgehalten, den Eltern zur Hilfe zu eilen. Sie habe ihnen auch Handy und Festnetztelefon abgenommen, damit sie keine Rettungskräfte alarmieren konnten. Einen bereits angefangenen Notruf der Geschwister habe die zur Tatzeit 16-Jährige durch Auflegen des Hörers unterbunden, hieß es in der Anklage.

Erst zur Urteilsverkündung dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Medienschaffende wieder in den Sitzungssaal. Nach derzeitigem Stand könnte das Urteil am 16. Dezember fallen.