Doppelmord an Ärztepaar: Vielzahl an Zeugen vernommen

Im nichtöffentlichen Prozess wegen Mordes an einem Ehepaar aus Mistelbach im Landkreis Bayreuth sind an den vier Verhandlungstagen nach Prozessauftakt eine Vielzahl an Zeugen vernommen worden. Wie das Landgericht Bayreuth mitteilt, hat unter anderem eine Beamtin der Kriminalpolizei von den umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen berichtet. Zudem seien mehrere Sachverständige aus dem Bereich der Rechtsmedizin gehört worden. Ein Sachbearbeiter der Kriminalpolizei habe über den Verlauf des Ermittlungsverfahrens gesprochen. Das Verfahren wird am 10. November 2022 fortgesetzt.

18-Jähriger soll Eltern der Freundin mit Messer getötet haben

Angeklagt vor der Großen Jugendkammer am Bayreuther Landgericht sind eine zur Tatzeit 16-Jährige und ihr damals 18 Jahre alter Freund. Ihnen wird vorgeworfen, die Tötung der Eltern der 16-Jährigen gemeinsam geplant zu haben. Der 18-Jährige sei dann in der Nacht zum 9. Januar maskiert in das Schlafzimmer des Ehepaares geschlichen und habe im Dunkeln erst den Vater, dann die Mutter seiner Freundin mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet.

Geschwister wollten offenbar Hilfe holen

Als Motiv geht die Staatsanwaltschaft von Hass auf die Eltern der damals 16-Jährigen aus. Bevor die Jugendlichen gemeinsam vom Tatort flohen, sollen sie die weiteren Kinder des getöteten Ehepaares davon abgehalten haben, einen Notruf abzusetzen. Der angeklagten 16-Jährigen wird laut Gericht insbesondere zur Last gelegt, dass sie ihren Bruder davon abgehalten habe, den Eltern zu Hilfe zu kommen.