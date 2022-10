Doppelmord an Ärztepaar: Tochter und Freund vor Gericht

Kaum ein Kriminalfall hat in den vergangenen Jahre die Menschen in Oberfranken so beschäftigt wie dieser: der Doppelmord an einem Ärztepaar in Mistelbach. Jetzt kommt die Sache vor Gericht. 16 Verhandlungstage hat das Landgericht Bayreuth angesetzt.

Polizei findet die Leichen

Das neue Jahr 2022 ist erst wenige Tage alt, da hören Nachbarn in der Nacht zum 9. Januar Schreie und Hilferufe aus dem Haus der Ärzte in Mistelbach im Landkreis Bayreuth. Kurze Zeit später finden Polizisten den 51 Jahre alten Kinderarzt und die 47 Jahre alte Medizinerin leblos im Untergeschoss. Die beiden wurden erstochen und das offenbar im Schlaf.

Als tatverdächtig gilt schnell der 18 Jahre alte Freund der ältesten Tochter. Eine Großfahndung nach ihm läuft. Er stammt aus einem Nachbarort und übernachtete in dem Haus der Ärzte – vorübergehend wohnte er auch dort.

Tochter und Freund nach Mord auf der Flucht

Drei Stunden lang sind Tochter und Freund auf der Flucht, bis sich der Mann in den frühen Morgenstunden in Bayreuth zur Polizei begibt und stellt. Er gibt zunächst zu, die Eltern der Freundin getötet zu haben – später schweigt er aber.

Die Ermittler machen sich daran, das Geständnis zu überprüfen. Der 18-Jährige kommt in Untersuchungshaft. Im Haus werden Spuren und mehrere Messer gesichert. Zunächst heißt es, der junge Mann habe den Doppelmord vermutlich alleine verübt, wenig später wird auch seine Freundin, die Tochter des ermordeten Ehepaars, festgenommen.

Im Juli erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen gemeinschaftlichen Mordes in zwei Fällen. Tatmotiv soll ein Streit in der Familie gewesen sein.

Polizei überprüft weiteren Mordfall in Bayreuth

Kurzzeitig rückt ein zweiter Mord in den Blickpunkt der Ermittler. Die Beamten prüfen - offenbar routinemäßig - ob es einen Zusammenhang zwischen der Tragödie von Mistelbach und dem brutalen Mord an einem jungen Radfahrer nahe der Bayreuther Universität gibt. Auch dieser Fall hält die Bevölkerung in Atem. Der Täter ist auch zwei Jahre nach der Tat noch nicht gefasst. Einen Zusammenhang gibt es aber offenbar nicht.

Mordopfer ist ein beliebter Kinderarzt in der Region

Der Doppelmord von Mistelbach bewegt die Leute in der Region aber nicht nur wegen der Brutalität, wegen der minderjährigen Vollwaisen oder der unter Mordverdacht stehenden Tochter des Paares. Viele Menschen weit über die Grenzen des 1.600-Seelen-Dorfs Mistelbach hinaus stehen den Opfern persönlich nahe.

Während die getötete Ärztin am Klinikum Bayreuth beschäftigt war, hatte sich der vierfache Familienvater als Kinderarzt einen Ruf in der Region gemacht. Hunderte Menschen legen nach der Tat Blumen vor der Praxis in Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach nieder und tauchen den Platz davor bei Einbruch der Dunkelheit in ein Lichtermeer.

Geschäftspartner bittet um Spenden

Kurzzeitig, so scheint es, gerät durch den Mord an dem Arzt auch die medizinische Versorgung für Kinder und Jugendliche ins Wanken. Gemeinsam mit einem Freund hatte der Kinderarzt große Pläne. Ein Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin war in Planung und kurz vor der Eröffnung: ein weit und breit einmaliges Projekt zur Versorgung junger Patienten auch mit seltenen und schweren Erkrankungen.

Nach dem Mord fehlt dafür plötzlich Geld. Ihm drohe die Privatinsolvenz, so der Geschäftspartner des Kinderarztes, der öffentlich um Spenden bittet, um das Projekt auch im Sinne des Verstorbenen realisieren zu können. Binnen weniger Tage kommen mehr als 200.000 Euro zusammen.

Großes Medieninteresse erwartet

Am Mittwoch beginnt nun in Bayreuth der Prozess gegen die Tochter und ihren Freund. Mitte Dezember könnte ein Urteil fallen. Das Medieninteresse an dem Fall ist riesig: 36 Plätze im Gerichtssaal sind für Pressevertreter reserviert. Ob sie über die Verhandlung tatsächlich aus erster Hand berichten können, kann bezweifelt werden. Beobachter rechnen damit, dass die Öffentlichkeit schon bald nach Beginn ausgeschlossen wird – um Zeugen und Prozessbeteiligte wie die minderjährigen Kinder der Mordopfer von Mistelbach zu schützen.