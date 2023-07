Doppel-Jubilläum: Ulrichswoche in Augsburg

Die Jubiläumsfeiern in der Ulrichswoche stehen unter dem Motto "Mit dem Ohr des Herzens". Für den Augsburger Bischof Bertram Meier bedeutet das Motto, aufeinander zu hören, aufeinander einzugehen und so zu merken, dass Jeder und Jede etwas beizutragen habe, heißt es in einer Mitteilung des Bistums. Die Woche wird am Montagabend um 18 Uhr mit der Erhebung des Ulrichschreins bei einer Pontifikalvesper im Augsburger Dom eröffnet.

Pontifikalamt mit Vertretern der Weltkirche

Am Dienstag jährt sich dann auf den Tag genau der Todestag des heiligen Ulrich. Dies wird mit einem Pontifikalamt in der Kirche St. Ulrich und Afra gefeiert, bei dem auch zahlreiche Vertreter der Weltkirche anwesend sein werden, so eine Mitteilung des Bistums Augsburg. Unter anderem wird auch der frühere Augsburger Bischof Konrad Zdarsa zu Gast sein.

Bühnenprogramm auf dem Augsburger Rathausplatz

Für die breite Öffentlichkeit wird das Ulrichsjubiläum am kommenden Samstag groß gefeiert beim Auftaktfest auf dem Augsburger Rathausplatz. Das Bistum präsentiert sich dabei mit zahlreichen Ständen und einem vielfältigen Bühnenprogramm. Unter anderem können Kinder ihre Bitten an den heiligen Ulrich mit Luftballons in den Himmel steigen lassen. Die Ulrichswoche soll aber nur der Auftakt für ein ganzes Jubiläumsjahr sein.

Sammlung von Ulrichskreuzen im Diözesanmuseum

Bis zum 14. Juli 2024 gibt es immer wieder Veranstaltungen im ganzen Bistum. Unter anderem präsentiert das Diözesanmuseum ab Oktober die größte Sammlung sogenannter Ulrichskreuze. Diese werden traditionell am Grab des heiligen Ulrich als Wallfahrtsandenken ausgegeben. Im nächsten Jahr beschäftigt sich das Diözesanmuseum dann in einer Ausstellung mit der Frage, wieso Ulrich von Augsburg auch heute noch eine Bedeutung haben kann.

Die Schlacht auf dem Lechfeld

Ulrich von Augsburg wurde 890 in Schwaben geboren und ist in Wittislingen als Sohn eines alemannischen Grafen aufgewachsen. 923 wurde er zum Bischof von Augsburg geweiht. Unter anderem soll er 955, als ungarische Reiterhorden Augsburg angriffen, die Verteidigung der Stadt geleitet haben. Die Schlacht auf dem Lechfeld machte Ulrich von Augsburg populär – so zeigen Fresken und Gemälde seinen Einsatz in der Schlacht. Nach seinem Tod wird er wie ein Heiliger verehrt und 993 heiliggesprochen.