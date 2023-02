Doppeljubiläum der Würzburger Fürstbischöfe von Schönborn

Ende der Hexenprozesse

Laut dem bayerischen Heimat- und Finanzministerium zählte Johann Philipp von Schönborn zu den wichtigsten Diplomaten Europas. Er wurde am 6. August 1605 auf Burg Eschbach im hessischen Landkreis Limburg-Weilburg geboren und wurde im Jahr 1642 Würzburger Fürstbischof. Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges erwarb er 1647 durch geschickte Friedensverhandlungen die Position des Erzbischofs und Kurfürsten von Mainz. Bekannt für seine Toleranz wurde er als "Friedensfürst" und "deutscher Salomo" betitelt, war dem Protestantismus gegenüber offen und setzte das Verbot von Hexenprozessen auf seinem Territorium durch, so das Finanz- und Heimatministerium.

Zwischen 1603 und 1630 fanden zahlreiche Prozesse gegen angebliche Hexen statt. Im gesamten Hochstift Würzburg wird von über 900 Getöteten, alleine in der Stadt Würzburg von etwa 200 Opfern ausgegangen.

Zum Artikel: "Würzburg plant Denkmal für die Opfer der Hexenverfolgung"

Massiver Ausbau der Festung Marienberg

Von den Kriegsgeschehen und den damit verbundenen Zerstörungen geprägt, ließ von Schönborn nicht nur den barocken Mauerring der Stadt Würzburg, sondern auch die massiven Mauern und den gewaltigen Kranz aus Bastionen an der Festung Marienberg errichten. Auch heute noch betritt man den inneren Festungswall durch das Schönborntor. Das reich verzierte und repräsentative Neutor wurde zudem mit einer Zugbrücke versehen. Johann Philipp von Schönborn starb am 12. Februar 1673 in Würzburg.

Großneffe folgt auf den Bischofsthron

Nur drei Tage nach dem Tod von Johann Philipp von Schönborn wurde sein Großneffe Johann Philipp Franz von Schönborn am 15. Februar 1673 in Würzburg geboren. Nachdem er 1719 zum Fürstbischof von Würzburg gewählt wurde, führte Johann Philipp Franz von Schönborn die baulichen Tätigkeiten seines Großonkels fort. Auf der Festung Marienberg entstanden weitere Befestigungsanlagen unter der Leitung des Architekten Balthasar Neumann. Der Maschikuliturm wurde noch unter Johann Philipp Franz von Schönborn geplant, jedoch erst nach seinem Tod errichtet. Im Februar 1720 legte Johann Philipp Franz von Schönborn den Grundstein der Würzburger Residenz, einem der bedeutendsten barocken Schlossbauten Deutschlands. Vier Jahre nach Baubeginn, am 18. August 1724, starb Johann Philipp Franz von Schönborn. Die Residenz Bau wurde im Jahr 1744 durch seinen Bruder Friedrich Karl von Schönborn fertiggestellt.