12.08.2019, 12:49 Uhr

Doppel-Unfall auf der A73 sorgt für mehrstündige Vollsperrung

An der Anschlussstelle Forchheim-Nord hat es in der Nacht gleich mehrfach an der gleichen Stelle gekracht. Ein Unfall, zu dem es wegen überhöhter Geschwindigkeit gekommen war, zog einen schweren Anschlussunfall nach sich.