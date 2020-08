Dopingkontrollfirma bekam Absage für Corona-Test-Software

Nachdem im März und April dieses Jahres wegen der Corona-Krise keine Dopingtests an Sportlern möglich waren, hatte die PWC aus Gilching vorgeschlagen, stattdessen Coronatests zu machen und ihre Software zur Verfügung zu stellen. Mit der Software, die die Firma extra für die Dopingkontrollen entwickelt hat, können die Daten vor Ort in ein Tablet eingegeben werden und dann digital und schnell an das Labor übermittelt bzw. voll digital weiterverarbeit werden.

Software-Lösung auch für Olympische Spiele vorgesehen

Weder Papier noch handschriftliches Ausfüllen von Zetteln sei nötig, so PWC-Geschäftsführer Volker Laakmann im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. "Die Software ist so ausgereift, dass sie bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr eingesetzt worden wäre. Und ich denke, dass ist schon ein Beweis genug, dass sie sowohl vom Datenschutz, als auch von der Datensicherheit, und auch von der Massenfähigkeit, dazu geeignet ist", sagte Laakmann dem BR.

Umfangreichere Software in Aussicht - Absage an PWC

Die Firma PWC bekam sowohl vom Bundesgesundheitsministerium als auch vom Robert Koch Institut und vom Bayerischen Gesundheitsministerium eine Absage. Auf Anfrage des BR antwortete das Bayerische Gesundheitsministerium Ende Mai dieses Jahres, dass eine Software zur Verfügung stehen würde.

"Eine Kernanwendung der PWC-Software, den Bearbeitungsstatus und das Testergebnis digital an die getesteten Personen zu übermitteln, soll im Rahmen der Tracing-App des BMG realisiert werden und damit ab Mitte Juni zur Verfügung stehen. Außerdem bietet in Bayern die KVB seit einigen Woche den getesteten Personen die Möglichkeit, über ein negatives Testergebnis per SMS informiert zu werden. Eine andere Kernanwendung der PWC-Software, die Statuserfassung der Testergebnisse, wird ab Mitte Juni bundesweit durch die von RKI, BMG und Gematik entwickelte Software DEMIS-SARS-CoV-2 zur Verfügung stehen. DEMIS-SARS-CoV-2 wird dabei noch deutlich weiter gehen und den Gesundheitsbehörden auch die Testergebnisse selbst digital übermitteln können. Weil für die Einsatzzwecke der PWC-Software bundesweite Lösungen absehbar sind, die einen noch weitergehenden Anwendungsumfang umfassen sollen, wurde das Angebot für den Einsatz der PWC-Software nicht weiter verfolgt." Stellungnahme des Bayerischen Gesundheitsministerium Ende Mai 2020