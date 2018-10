Donauwörther Hepatitis-Skandal: Tausende Fälle unter der Lupe

Die Fälle, die die Donauwörther Klinik nun überprüfen muss, gehen in die Tausende: An 693 Operationen war der an Hepatitis erkrankte Narkosearzt mit Sicherheit tätig, nichtsdestotrotz müssten an die 8.000 weitere Protokolle ausgewertet werden, so Klinikchef Jürgen Busse. Es könne nämlich sein, dass der Arzt als Pausenvertretung kurz an der OP beteiligt war.

Betroffene werden nächste Woche informiert

Die Patienten, die hiervon betroffen sind, sollen spätestens Anfang nächster Woche per Post verständigt werden. Auch sie sind dann aufgefordert, einen Bluttest zu machen. Die Auswertung nehme dann einige Tage in Anspruch. Busse hofft, dass man bis Ende nächster Woche wisse, ob noch mehr Menschen mit Hepatitis C infiziert wurden. Derzeit geht man davon aus, dass der Anästhesist die Patienten infiziert hat.

Ansteckungsweg noch unklar

Wie das Gesundheitsamt im Zuge der Ermittlungen herausfand, ist der Arzt zudem medikamentenabhängig. Wie er seine Patienten anstecken konnte, ist bislang völlig rätselhaft. Das Hepatitis-C-Virus wird normalerweise nur über Blutkontakt verbreitet. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt wegen Körperverletzung gegen den Mediziner. Seit Mai ist er nicht mehr am Donauwörther Krankenhaus tätig. Er selbst soll erst im Juni von seiner Erkrankung erfahren haben, und zwar durch Zufall. Seit wann er medikamentenabhängig ist, ist nicht bekannt.