Donauwörther Hepatitis-Skandal: Schmerzensgeld für Infizierte

Zwei Jahre nach Bekanntwerden des Hepatitis-Skandals in Donauwörth haben jetzt zahlreiche Patienten Schmerzensgeld erhalten. Mit den allermeisten habe man sich geeinigt, erklärte Stefan Liebl, Sprecher der Versicherungskammer Bayern.

Gegen den Narkosearzt, der an der Donau-Ries-Klinik bei Operationen Dutzende Patienten mit Hepatitis C angesteckt haben soll, läuft noch ein Strafverfahren. Er litt nach Behördenangaben selbst an Hepatitis C und war medikamentenabhängig. Der Mediziner arbeitet nicht mehr in dem Kreiskrankenhaus.

Die Versicherungskammer, die die Ansprüche gegen die Klinik abwickelt, macht keine Angaben zur Höhe des Schmerzensgeldes. Es soll sich aber um maximal 20.000 Euro pro Patient handeln.

Wie geht es den Betroffenen?

Eine betroffene Patientin sagte dem BR, sie fühle sich auch heute immer noch nicht gut. Körperlich fehle ihr nichts, das ergaben medizinische Untersuchungen. Trotzdem sei sie immer noch stark beeinträchtigt, teilweise seien das auch psychische Folgen der Erkrankung. Allein die Tatsache, so ihr Anwalt Christoph Mühl, dass man nach einer Hepatitis C Infektion nie mehr im Leben Blut spenden dürfe, zeige ja, dass man nicht vollkommen gesund sei. Manche seiner Mandanten hätten nur auf Grund des Tests gemerkt, dass sie infiziert waren, so der Anwalt. Andere seien bis heute kaum oder nicht arbeitsfähig.

Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

Die Häufung von Hepatitis C Infektionen nach einer Operation im Donauwörther Krankenhaus war vor zwei Jahren publik geworden: Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen den ehemaligen Narkosearzt der Klinik wegen Körperverletzung. Laut dem Augsburger Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai wird derzeit noch an einem Gutachten zum Gesundheitszustand und damit zur Schuldfähigkeit des Arztes gearbeitet. Für jeden der 62 Infizierten habe man außerdem den Übertragungsweg untersuchen und strafrechtlich bewerten müssen, so Nickolai weiter.

Arzt hat bislang kein Berufsverbot

Laut seinem Anwalt Christian Kanth befindet sich der ehemalige Donauwörther Arzt auf freiem Fuß und hat kein Berufsverbot. Der Narkosearzt wusste eigenen Angaben zufolge während seiner Zeit am Donauwörther Krankenhaus nicht, dass er selbst mit Hepatitis C infiziert war. Dies legt nahe, dass er wegen fahrlässiger und nicht wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt werden könnte.

Wie könnte der Anästhesist vorgegangen sein?

Fest steht, dass der Narkosearzt an den Operationen aller Betroffenen beteiligt war. Außerdem war er medikamentenabhängig. Deshalb war er bereits seit April 2018 nicht mehr an der Klinik beschäftigt, eine Pflegekraft hatte ihn mit einer Spritze im Arm erwischt. Er arbeitete insgesamt zehn Jahre an der Klinik.

Bei einer routinemäßigen Blutentnahme im November 2016 sei der Test auf Hepatitis C negativ ausgefallen. Deshalb ging man davon aus, dass er sich zwischen November 2016 und seinem Ausscheiden im April 2018 infiziert haben muss. In dieser Zeit war er an den Operationen von 1.714 Patienten beteiligt. Bis auf sehr wenige, die sich nicht meldeten, wurden alle auf Hepatitis C getestet. 62 waren positiv. Getestet wurden auch alle OP-Mitarbeiter des Krankenhauses.

Dieselbe Spritze verwendet?

Da Hepatitis C in der Regel über das Blut übertragen wird, könnte es sein, dass der Narkosearzt beim Spritzen der Betäubungsmittel für die Patienten sowie zur Befriedigung seiner Sucht dieselbe Spritze verwendet hat. Da der Vorrat an Betäubungsmitteln in der Klinik regelmäßig kontrolliert wird und laut Klinikleitung nie etwas fehlte, wird vermutet, dass er sich an der für die Patienten bestimmten Dosis bediente.

Erst seit wenigen Jahren gibt es Medikamente gegen Hepatitis C

Seit 2017 gibt es ein Medikament, das hohe Heilungsraten bei Hepatitis C verspricht. Unentdeckt und unbehandelt kann die Krankheit zu einer Leberentzündung und Leberkrebs führen. Die Therapie dauert zwei bis drei Monate und kostet mehrere zehntausend Euro.

Für die Entdeckung des Hepatitis-C Virus wurden die drei Forscher Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice erst Anfang des Monats mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Ähnlicher Fall vor Jahren in Spanien

Einen ähnlichen Fall wie in Donauwörth gab es vor Jahren in Spanien: Ein 63 Jahre alter Anästhesist hatte damals 276 Patienten mit Hepatitis C infiziert und war wegen Körperverletzung und fahrlässiger Tötung im Jahr 2009 zu 1.933 Jahren Haft und einer Zahlung von 20 Millionen Euro an die Geschädigten verurteilt worden. Von der extrem langen Haftstrafe muss er nach spanischem Recht allerdings höchstens 20 Jahre verbüßen. Den Ermittlungen zufolge hatte er über zehn Jahre lang immer wieder mit derselben Spritze, mit der er sich Narkotika injizierte, auch Patienten narkotisiert.