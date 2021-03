Donauwörther Hepatitis-Skandal: Anklage gegen Anästhesisten

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat im sogenannten Hepatitis-Skandal von Donauwörth Anklage gegen einen 58-jährigen Arzt erhoben. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung in 51 Fällen verantworten und wegen eines Verstoßes gegen das Medizinproduktegesetz.

Arzt war mit Hepatitis infiziert - und soll Patienten angesteckt haben

Im Oktober 2018 war bekannt geworden, dass der damals am Donauwörther Krankenhaus tätige Anästhesist 62 Menschen mit Hepatitis C infiziert haben soll. Zugegeben hat der Narkosearzt laut seinen Anwälten, dass er narkosemittelabhängig war. Er war selbst mit Hepatitis C infiziert. Um seine Sucht zu befriedigen, nutzte er offenbar bei Operationen Narkosemittel, die für Patienten bestimmt waren. Wie allerdings sein Blut mit dem der Patienten in Berührung kam, ist noch unklar.

Anklage: Missachtung von Hygieneregeln

Laut Anklageerhebung soll es durch die Missachtung von Hygieneregeln zur Übertragung des Virus an die von ihm betreuten Patienten gekommen sein. Der gesetzliche Strafrahmen liegt laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft bei einer Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren. Über die Eröffnung des Verfahrens wurde noch nicht entschieden, deshalb steht noch kein Termin für die Gerichtsverhandlung fest.