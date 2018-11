Donauwörth trauert um Alt-OB Böswald

Die Stadt Donauwörth gedenkt ihres verstorbenen Alt-Oberbürgermeister Alfred Böswald. Der jetzige Oberbürgermeister Armin Neudert erinnerte in einem Nachruf an seinen Amtsvorgänger. Er würdigte ihn als "überzeugten und leidenschaftlichen Kommunalpolitiker, der viele nachhaltige Impulse gesetzt hat". Böswald habe vorausschauend zahlreiche zukunftsorientierte Projekte auf den Weg gebracht, die prägend und maßgeblich für das heutige Donauwörth seien, so Neudert.

"In großer Dankbarkeit für seine Lebensleistung bleiben wir ihm deshalb auch über den Tod hinaus tief verbunden und werden sein Andenken stets in Ehren halten." Armin Neudert

Der Stadtrat trifft sich am Nachmittag zu einer Trauerstunde im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Am frühen Abend findet ein Rosenkranzgebet für den Alt-OB in der Pfarrkirche Christi Himmelfahrt statt. Im Bürgerbüro der Stadt liegt ein Kondolenzbuch aus.

Jahrzehntelange politische Arbeit

Der CSU-Politiker Böswald leitete die Geschicke der Stadt bis zum Jahr 2002. Er stand 32 Jahre an der Spitze des Rathauses. Zudem war er 28 Jahre im schwäbischen Bezirkstag und Fraktionsvorsitzender der CSU in dem Gremium. Dem Kreistag gehörte er 36 Jahre an.