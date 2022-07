Donauwörth: Panzerabwehrminen in Donau entdeckt

Das Niedrigwasser der Donau hat Unerfreuliches zu Tage gebracht: Bereits am Mittwoch haben Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes bei einer Kontrolle des Donaupegels unterhalb der B2- Brücke bei Donauwörth zwei Panzerabwehrminen entdeckt. Die Minen lagen laut Landratsamt im flachen Wasser in Ufernähe. Die Polizei sicherte den Fundort ab, eine Spezialfirma rückte an, um die Panzerabwehrminen zu bergen.

Fünf Panzerabwehrminen werden in der Donau gefunden

Die Spezialfirma entdeckte dabei noch drei weitere Panzerabwehrminen im Wasser. Alle fünf Minen wurden laut Landratsamt Donau-Ries erfolgreich aus dem Wasser geborgen und zur Sprengung nach Garching gebracht. Die Panzerabwehrminen dienen der Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge und werden durch Druck ausgelöst.

Donauufer gesperrt, Baden und Bootfahren verboten

Da nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich noch weitere Kampfmittel in der Donau befinden, hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth den Uferbereich rund um den Fundort an der Donaubrücke Deutsch Ordenstraße beidseitig mit Bauzäunen und Absperrbändern großräumig absperren und Hinweisschildern aufstellen lassen.

Bis auf Weiteres sind das Baden, Tauchen, Angeln, Bootfahren sowie Stand-Up-Paddling und das "Magnetfischen", also die Suche mit Metalldetektoren und der Aufenthalt im Uferbereich, verboten.