Donauwörth: Möglicherweise noch mehr Hepatitis-Infektionen

Der Arzt, der im Verdacht steht, mindestens fünf Menschen mit Hepatitis C infiziert zu haben, könnte an mehr als den bereits bekannten 700 Operationen beteiligt gewesen sein. Das teilte der Leiter des Gesundheitsamts im Landkreis Donau-Ries, Dr. Rainer Mainka, mit. Es sei möglich, dass der Anästhesist im Rahmen von Vertretungen oder Dienstübernahmen weitere Patienten betreut habe.

Patienten werden vom Gesundheitsamt angeschrieben

Das Krankenhaus werde dazu "in den nächsten Wochen" eine Liste erstellen. Auch die Patienten auf dieser Liste würden dann vom Gesundheitsamt angeschrieben und zu einem Test auf Hepatitis C aufgefordert. Mainka bat die Patienten, auch negative Testergebnisse an das Gesundheitsamt weiterzuleiten.

Unregelmäßigkeiten entdeckt

In Bezug auf den verdächtigten Narkosearzt erklärte der Leiter des Gesundheitsamts, alles deute darauf hin, dass die Übertragung der Hepatitis-C-Viren durch die Tätigkeit des Arztes verursacht worden sei. Das Gesundheitsamt habe bei Ermittlungen "Unregelmäßigkeiten entdeckt".

Diese Fragen hätten das Amt dazu gezwungen, Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei einzuschalten. Weitere Auskünfte dürfe er dazu nicht geben, erklärte Mainka unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen.