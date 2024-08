29.08.2024, 15:30 Uhr Audiobeitrag

> Mann zieht zweimal Notbremse im Zug – weil er aufs Klo muss

In eine missliche Lage ist gestern ein Mann in Schwaben geraten. Er war mit dem Zug unterwegs, musste auf die Toilette, aber alle Klos waren defekt. Seine Lösung: Die Notbremse ziehen – was für ihn wohl ziemlich teuer wird.