Donauwörth: Mann stirbt nach Streit in Wohnungslosen-Unterkunft

In einer städtischen Unterkunft für Wohnungslose in Donauwörth ist in der vergangenen Nacht ein 55-Jähriger nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 35-Jährigen gestorben.

Notarzt: Erfolglose Reanimation

Laut Polizei hatte es offenbar Streit zwischen dem späteren Opfer und dem anderen Bewohner gegeben, die in körperlicher Gewalt mündete: Der 55-Jährige erlitt dabei Kopfverletzungen. Sein Kontrahent rief zwar noch die Polizei, aber weder die angerückte Streife noch der eintreffende Notarzt konnten den Mann reanimieren.

Alkohol: Mutmaßlicher Täter hatte 1,3 Promille

Eine Obduktion soll nun klären, wie der Bewohner genau zu Tode kam. Sobald das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung vorliegt, will die Staatsanwaltschaft Augsburg prüfen, ob ein Haftbefehl beantragt wird. Bei dem Tatverdächtigen, der vorläufig festgenommen wurde, ergab ein Alkoholtest laut Polizei einen Wert von 1,3 Promille. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt und führt Befragungen im Umfeld der beiden Bewohner der Unterkunft durch.