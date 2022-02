Nach fast 40 Jahren: Kripo rollt Mord an Schülerin wieder auf

Es ist der erste Tag der Sommerferien 1983. Die 15-jährige Simone Langer ist mit Freunden am Baggersee, abends feiert sie mit einem Klassenkameraden in dessen Geburtstag hinein. Um kurz nach Mitternacht fährt das Mädchen mit dem Fahrrad von Wörnitzstein im Landkreis Donau-Ries heim nach Donauwörth – aber dort kommt sie nie an. Zwei Monate später findet ein Pilzsammler ihre Leiche in einem Wald nahe der A9 bei Allersberg in Mittelfranken. 39 Jahre später sucht die Polizei nun erneut öffentlich nach Zeugen.

Polizei hat konkrete Fragen an mögliche Zeugen

Auf dem Fahndungsplakat ist ein Porträt-Foto von Simone Langer mit ihren kurzen, dunklen Haaren zu sehen, daneben ein Foto ihres roten Fahrrads. Das wird schon am nächsten Vormittag am nördlichen Ortseingang von Donauwörth entdeckt. Die Polizei bittet nun, knapp 40 Jahre später, erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Es geht um folgende Fragen: Wer hat Simone Langer in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 1983 gesehen? Wer hat rund um den Fundort des Fahrrads oder dem Fundort der Leiche einen Kastenwagen, ähnlich einem VW-Bus oder Campingbus, bemerkt?

Belohnung in Höhe von 10.000 Euro

Auch wenn etwas auf den ersten Blick unwichtig erscheint, könne das der Polizei weiterhelfen, sagte Kriminalhauptkommissar Alexander Wex dem BR. Hinweise sind per Telefon unter 09071-560 möglich oder in jeder Polizeidienststelle. Die Polizei hat eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zum Täter führen.

Neue Spur führt nach Kronach in Oberfranken

Eine neue Spur in dem Mordfall führt in die Region rund um Kronach in Oberfranken. Details dazu will die Polizei am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… ungelöst" bekanntgeben. Die Spur ist das Ergebnis der Ermittlungen, die seit drei Jahren wieder laufen. Der Mordfall fülle mittlerweile 18 Aktenordner, sagte Ermittler Alexander Wex dem BR. Auch weil die Kollegen damals in den 80er Jahren alles sehr gut dokumentiert hätten, seien die erneuten Ermittlungen möglich. Michael Lechner, Leiter der zuständigen Dillinger Kriminalpolizei sagte dem BR aber auch: "Das ist der letzte aktive Versuch, den Mörder noch zu finden."

Lebenslustiges Mädchen aus intaktem Elternhaus

Zur Todesursache von Simone Langer und ob sie vergewaltigt wurde, dazu macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Laut der Ermittler war Simone Langer ein lebenslustiges Mädchen aus einem intakten Elternhaus. Es sei sehr wahrscheinlich, dass ein Fremder sie gegen 0.30 Uhr am Ortseingang von Donauwörth abgepasst habe. Die Polizei hofft nun, dass sich mit Hinweisen aus der Bevölkerung der Mörder doch noch aufspüren lässt.