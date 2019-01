Donauwörth bietet Geringqualifizierten Perspektiven

Wie die Agentur für Arbeit in Donauwörth mitteilt, sind aktuell gut zwei Drittel der bei ihr registrierten Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften. Auf der anderen Seite haben unter den sehr wenigen Menschen, die zurzeit ohne Job sind, 57 Prozent keinen Berufsabschluss. Die Chancen sind also gering, unter den noch verbliebenen Jobsuchenden geeignete Fachkräfte zu finden. Ein Problem, dass sich in manchen Betrieben schon jetzt negativ aufs Geschäft auswirkt.

Ab diesem Jahr sollen Chefs verstärkt selbst zu "Fachkrächtemachern" in ihren eigenen Unternehmen werden – so wirbt die Agentur für Arbeit für die neuen Weiterbildungsmaßnahmen. Ein neues Bundesgesetz erlaube es nun, die Weiterbildung von Geringqualifizierten, die bislang nur Helfertätigkeiten in ihren Unternehmen nachgehen, stärker zu fördern.

Arbeitsagentur steckt Millionen in Weiterbildung

Konkret geht es darum, unabhängig von Ausbildung, Alter und Betriebsgröße Geringqualifizierte in ihrem Betrieb zu schulen und damit für kompliziertere Aufgaben fit zu machen. Dabei bekommen die Teilnehmer weiter ihren vollen Lohn gezahlt – diese Möglichkeit gab es in geringerem Umfang allerdings schon bisher.

In den letzten beiden Jahren hat die Agentur für Arbeit in Donauwörth nach eigenen Angaben elf Millionen Euro in die Weiterbildung von Beschäftigten in der Region investiert. Auch für die nun ausgeweiteten Fördermaßnahmen stehe im Jahr 2019 ausreichend Geld zur Verfügung, so die Agenturleitung.