Passanten finden Toten am Donauufer in Donaustauf

Passanten haben am Donauufer nahe Donaustauf einen Toten gefunden. Der Mann, der mit einer Badehose bekleidet war, konnte aber noch nicht endgültig identifiziert werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach sei die Leiche bereits am Vorabend an der Donaubrücke in Donaustauf gefunden worden.

Leiche wird obduziert

Bei dem Toten handelt es sich möglicherweise um einen 25 Jahre alten Mann, der am vergangenen Samstag in Regensburg beim Baden in der Donau untergegangen war und seither vermisst wird.

Der Tote von Donaustauf soll der Polizei zufolge jetzt obduziert werden. Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden dritter.