Donautal-Radelspaß: Schwaben tritt in die Pedale

"Auf Natur-Genuss-Tour zwischen Mindel, Kammel und Holzwinkel“ – so heißt das Motto vom diesjährigen Donautal-Radelspaß, das sich die Organisatoren von "Donautal-Aktiv“ auf die Fahnen geschrieben haben. Rund um Burgau werden drei Strecken ausgeschildert – je nachdem wie lange man radeln möchte: Eine kleine Familienrunde von 13 Kilometern, eine mittlere Tour von 34 Kilometern und eine lange Runde über 62 Kilometer führen die Radler durch die Landkreise Dillingen und Günzburg.

Streckentest und Party am Samstag in Burgau

Los geht der Radelspaß eigentlich schon am Abend vor dem Startschuss – am 7.9. mit der traditionellen Warm-up-Party. Zum Testen sind ab 14 Uhr die Radelspaß-Strecken schon freigegeben, allerdings noch nicht für den motorisierten Verkehr gesperrt – das wird erst am Sonntag der Fall sein. Die Radelspaß-Band Fizz, die fast schon Kultstatus genießt, wird den Radlern schon am Samstag in Burgau auf der Bühne nahe der Grundschule einheizen, gefolgt von der "Musikvereinigung der Handschuhmacher". Höhepunkt der Warm-Up-Party wird ein Auftritt der Bigband "Out in the Sticks" um 19 Uhr sein.

Mitmachaktionen zum Thema Gesundheit

Am Sonntag dann erfolgt um kurz nach 10 Uhr der offizielle Startschuss für den Donautal-Radelspaß. Ab dann dürfen die Radler auf den ausgeschilderten Strecken in die Pedale treten und das Programm rundherum genießen. Auf der Showbühne in Burgau wird es viele Tipps und Mitmachaktionen rund um das Thema „Gesundheit“ geben – moderiert von den Korrespondenten des BR, Judith Zacher und Joseph Weidl.

Kulinarische Stopps, Kunst und Kultur

Unterwegs auf der Strecke erwartet die Radler ein umfangreiches Angebot an kulinarischen Spezialitäten von schwäbischen Karpfen über Weißwurstfrühstück bis hin zu Angusrind und afrikanischem Streetfood. Außerdem können die Teilnehmer viel über die Flusstäler zwischen Mindel, Kammel und Glött erfahren – etwa in einem Torflehrpfad oder in einem besonderen Wald mit über 40 Baumsorten. Auch für Kunst und Kulturprogramm an der Strecke ist gesorgt – so bieten etwa verschiedene Kirchen und das Kloster Wettenhausen Führungen an.

Spendenaktion zugunsten der Sternstunden

Wie jedes Jahr werden beim Radelspaß Spenden für einen guten Zweck gesammelt: Heuer gehen die Erlöse an die Benefizaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Die BR-Sternstunden werden mit dem Geld, das beim Radelspaß zusammen kommt, das Inklusionshotel Augsburg unterstützen. Dort sollen künftig Menschen mit und ohne Behinderung zusammen arbeiten.