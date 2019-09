Donautal-Radelspaß: Gute Stimmung bei trübem Wetter

"Auf Natur-Genuss-Tour zwischen Mindel, Kammel und Holzwinkel" - das war das Motto des diesjährigen Donautal-Radelspaßes. Auch bei regnerischem Wetter genossen viele tausend Radler die Tour auf dem Fahrrad. Die Organisatoren vom Regionalmarketingverein "Donautal-Aktiv" hatten rund um Burgau drei verschieden anspruchsvolle Strecken ausgearbeitet. Eine kleine Familienrunde von 13 Kilometern, eine mittlere Tour über 34 Kilometer und eine mit 62 Kilometern richtig lange Runde führten die Radler durch die Landkreise Dillingen und Günzburg.

Radelspaß im Regen - kein Problem

Los ging es bereits am Samstag mit der traditionellen Warm-up-Party. Am Sonntag waren dann ab zehn Uhr in den Landkreisen Günzburg und Dillingen zahlreiche Straßen extra für die Radler gesperrt. Auch die Showbühne in Burgau war ein Anziehungspunkt.