Donausegnung in Regensburg: Erinnerung an Schutz der Natur

Mit ökumenischen Segnungen der Donau haben die evangelische und die katholische Kirche in Regensburg an die Verantwortung für die Schöpfung und die Bewahrung des Friedens in der Welt erinnert.

Bei der jährlichen Donausegnung wird dreimal ein hölzernes, an einem Seil befestigtes Kreuz in die Donau-Fluten geworfen.

Kirchen segnen gemeinsam die Donau

An der Zeremonie in Regensburg nehmen der katholische Bischof Rudolf Voderholzer, die stellvertretende evangelische Dekanin Bärbel Mayer-Schärtel und der Archimandrit Petros Klitsch von der Griechisch-Orthodoxen Metropolie in Deutschland teil.

Die Flusssegnung begann um 15 Uhr mit einer ökumenischen Vesper im Dom.

Gegen 16 Uhr wurde nach orthodoxer Tradition das Donauwasser an der Steinernen Brücke gesegnet.

Wasser: Zerstörerische Kraft und lebenswichtiges Gut

Im vergangenen Jahr drehte sich viel um Corona-Wellen, Hochwasser, Flut - zum Beispiel im rheinland-pfälzischen Ahrtal. Daran erinnerten auf der Steinernen Brücke die Geistlichen bei der Ökumenischen Segnung der Donau.

Archimandrit Petros Klitsch erklärte: "Wellen sind ja derzeit ein besonderes Thema und ich hoffe, dass wir den Wellen nicht immer nur hinterherlaufen sondern sie bereits im Vorfeld überwinden können. Dazu wünsche ich allen Beteiligten Wissenschaftlern, Politikern und Politikerinnen, alle die ihren Einsatz leisten, alles, alles Gute."

Doch in der Segnung ging es auch darum, dass Wasser nicht nur zerstörerische Kräfte hat, sondern lebenswichtig ist.

Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer: "Wir wollen an unsere Verantwortung erinnern für die Schöpfung, für die Elemente, vor allem für das Wasser. Und wir wollen alles tun, damit die Schöpfung bewahrt wird, das wir sie in guter Weise an die kommenden Generationen weitergeben können."

Flusssegnungen auch in Fischhaus und Niederalteich

Auch im niederbayerischen Fischhaus an der Ilz und in Niederalteich im Landkreis Deggendorf an der Donau fand heute eine solche Fluss-Segnung statt.