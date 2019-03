Donaupegel erhöht - Hochwasserlage an Zuflüssen entspannt sich

Die Pegel des Flusses Regen gehen wieder zurück. Zwischen Cham und Regensburg hatte der Regen am Wochenende teilweise die dritte von vier Meldestufen erreicht. Dazu beigetragen hatten starke Regenfälle. In Cham kratzte der Regen schon an der höchsten Hochwassermeldestufe vier. Es kam zu Ausuferungen. Auch in Nittenau und Regenstauf trat der Regen über die Ufer, ganze Straßenzüge waren hier überflutet. In Nittenau stand der Parkplatz der Regentalhalle unter Wasser.

Auch Waldnaab und Naab waren angeschwollen. Der Scheitelpunkt verlagerte sich bis Montag Früh nach Regensburg. Aufgrund der hohen Wassermengen aus den Zuflüssen ist auch die Donau angeschwollen. In Regensburg liegt der Pegel derzeit aber schon wieder unterhalb der ersten Hochwassermeldestufe. Inzwischen ist der Scheitel nach Niederbayern abgeflossen. Hier stiegen die Pegel am Montagmorgen noch. Ausuferungen und Überschwemmungen sind möglich.

Montag nochmal ungemütliches Wetter

Für Montag hat der Deutsche Wetterdienst lebhafte Winde sowie vereinzelte Regen- oder Graupelschauer vorhergesagt. Danach soll es längere Zeit trocken bleiben.