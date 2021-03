Donaulied wird nicht verboten - Landtag nimmt es "zur Kenntnis"

Das Donaulied ist sexistisch, geschmacklos und hat in Bierzelten nichts zu suchen - darüber waren sich heute mehrere bayerische Landtagsabgeordnete im Innenausschuss einig. Dennoch wurde die Petition aus Passau nur zur Kenntnis genommen. Der Landtag könne nicht in die Kommunen hineinregieren und nicht alles, was geschmacklos ist, könne auch verboten werden, hieß es.

Bayerische Antidiskriminierungsstelle abgelehnt

Jede Gemeinde und jede Stadt in Bayern müsse sich selbst darum kümmern, ob auf ihrem Volksfest künftig das Donaulied gespielt werden darf oder nicht, bilanzierten die Politikerinnen und Politiker. Doch die Petition wollte noch mehr als nur das Lied verbieten. In dem Antrag der Passauer Studierenden wurde auch gefordert, eine Antidiskriminierungsstelle in Bayern und einen bayerischen Tag gegen Diskriminierung, Rassismus und Sexismus einzuführen. Diese beiden Punkte stellte Grünen-Vorsitzende Katharina Schulze zur Abstimmung. Nur Grüne und SPD stimmten dafür, von CSU, Freien Wählern, FDP und AfD wurden sie abgelehnt. Eine Antidiskriminierungsstelle gebe es bereits auf Bundesebene, lautete die Argumentation der Mehrheit.