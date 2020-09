Donauisar Klinikum Deggendorf eröffnet 40 Millionen-Bau

Das Donauisar Klinikum in Deggendorf stellt heute seinen neuen OP-Bereich der Öffentlichkeit vor. Nach rund fünf Jahren Bauzeit ist die 40 Millionen Euro teure Baumaßnahme abgeschlossen.

Moderne Lüftung und Wände aus Glas

Auf über 2.000 Quadratmetern erstrecken sich nun elf Operationssäle mit einer hochmodernen Lüftungsanlage, leicht zu reinigenden Glaswänden und einem neuen Aufbereitungsbereich für OP-Instrumente, teilt das Klinikum mit. Außerdem gibt es ab sofort für Schwerstverletzte einen neuen Schockraum.

Erste Operationen kommende Woche

Die Deggendorfer Neurochirurgie behandelt Patienten aus ganz Ostbayern, heißt es nach eigenen Angaben. Wegen der Corona-Pandemie wurde auf eine Einweihungsfeier verzichtet. In Betrieb geht die OP-Landschaft kommende Woche.

190 Firmen an Bauprojekt beteiligt

Schon vor zwei Jahren war ein Neubau mit Multifunktions-OP in Betrieb genommen worden. Wie die Klinik betont, damals der modernste in Bayern. Im zweiten Schritt öffnet nun der kernsanierte Altbau für die Patienten. Am Bau waren insgesamt 190 Firmen beteiligt. Der Freistaat Bayern beteiligte sich mit 21 Millionen Euro an dem Großprojekt.

Das Donauisar Klinikum ist das größte in Niederbayern und hat Standorte in Dingolfing und Landau.