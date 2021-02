Donaufähre Posching kann wegen des Hochwassers nicht mehr fahren

Wegen der aktuellen Hochwasserlage wird die Donaufähre Posching zwischen Mariaposching im Landkreis Straubing-Bogen und Stephansposching im Landkreis Deggendorf voraussichtlich die ganze Woche den Betrieb nicht mehr aufnehmen können.

Fähre fällt wohl die restliche Woche aus

Am heutigen Mittwoch fällt der Betrieb definitiv aus. Wie das Landratsamt Straubing-Bogen mitteilt, ist mit weiteren Niederschlägen zu rechnen, die Donaupegel werden also vorerst nicht sinken. Autofahrer müssen teils lange Umwege in Kauf nehmen.

Die Donaufähre Posching hatte erst Mitte Januar ihren Betrieb wieder aufgenommen.