Donaufähre Posching geht mit Rekord in die Winterpause

Die Donaufähre Posching, die die beiden Donauanreiner-Orte Mariaposching (Lkr. Straubing-Bogen) und Stephansposching (Lkr. Deggendorf) verbindet, verabschiedet sich am Samstag in die Winterpause. Bis zum 12. Januar müssen Fußgänger, Fahrradfahrer, Auto- und Lkw-Fahrer weite Umwege zur nächsten Donaubrücke in Kauf nehmen. Weil die Saison mit Rekordzahlen endet, gibt es aber auch positive Nachrichten für Pendler.

Ab Mitte Januar wieder uneingeschränkte Fahrzeiten

Wie das Landratsamt Straubing-Bogen mitteilt, hatte die Fähre von Anfang April bis Ende November etwa 55.000 Passagiere - im Vergleichszeitraum der alten Fähre waren es knapp die Hälfte der Benutzer. Aufgrund dieser Rekordzahlen hat man sich entschieden, dass die Fähre nach der Pause auch in den Wintermonaten uneingeschränkt und durchgehend fährt: von 6.30 Uhr bis 17.45 Uhr.

Positives Fazit nach der ersten Saison

Anfang des Jahres war die neue Fähre in Betrieb genommen worden, nachdem die alte 2016 gesunken war. Über 9.000 Passagiere fuhren gleich im ersten Monat mit der Posching, was auch Rekord war, so das Landratsamt. Tiefbauamtsleiter Markus Fischer, in dessen Zuständigkeit die Fährverbindung fällt, zieht ein positives Fazit nach dem ersten Jahr: "Wir konnten quasi an allen Tagen fahren, hatten nur zweimal kurz kleinere Reparaturarbeiten, die an zwei Tagen keinen Betrieb möglich machten".

Weite Umwege zur nächsten Donaubrücke

Auf der Donau sind es nur wenige Meter von Mariaposching nach Stephansposching. Fährt die Donaufähre nicht, müssen Autofahrer weite Umwege fahren: Allein zur nächsten Donaubrücke sind es zehn Kilometer - von Mariaposching nach Stephansposching mindestens 23 Kilometer mit dem Auto.

Die Donaufähre befördert Autos, Lkw, Fahrräder und Fußgänger. Pro Person kostet eine Fahrt 50 Cent, mit dem Auto sind zwei Euro zu bezahlen. Die Fähre wird vom Landkreis Straubing-Bogen betrieben.