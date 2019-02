Donaufähre "Posching" endlich kurz vor Niederbayern

Nach rund drei Jahren gibt es bald wieder eine direkte Verbindung zwischen Mariaposching (Lkr. Straubing-Bogen) und Stephansposching (Lkr. Deggendorf) - und zwar auf dem Wasserweg. Die neue Fähre kommt am Samstagnachmittag in Niederbayern an.

Zuschauer und Politiker am Donauufer erwartet

Am Freitag wird die Fähre in Regensburg eintreffen. Dann beginnt laut Landratsamt der offizielle Teil der Überfahrt. Es geht am Samstagmorgen Richtung Mariaposching. In Straubing wird die Fähre gegen 12 Uhr an der Schleuse erwartet. Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr wird die Fähre in Mariaposching ankommen. Dort ist dann die erste Überfahrt nach Stephansposching und zurück geplant. Einige Politiker haben sich angekündigt, die "Posching" in Empfang zu nehmen. So freut sich zum Beispiel Straubing-Bogens Landrat Josef Laumer (CSU) über die Ankunft.

"Wir sind natürlich alle froh und erleichtert, wenn wir die Fähre endlich in den Landkreisen Straubing-Bogen und Deggendorf begrüßen können und freuen uns auf den Samstag." Josef Laumer, Landrat Straubing-Bogen

Einweihungsfest im Frühjahr

Wann genau der reguläre Fährbetrieb für Fußgänger, Fahrräder, Autos und Lastwagen wieder aufgenommen werden kann, steht derzeit noch nicht endgültig fest, teilt das Landratsamt mit. Ein größeres Fest mit Freifahrten, Tag der offenen Fähre und offizieller Einweihung wird es im Frühjahr geben.

Es war ein langer Weg

Auf dem Weg von der Werft in Remagen-Oberwinter (Rheinland-Pfalz) nach Mariaposching hatte die Fähre rund 800 Flusskilometer mit insgesamt 54 Schleusen zu bewältigen. Die neue diesel-elektrische Motorwagenfähre ersetzt die 2016 gesunkene Gierseilfähre zwischen den beiden Gemeinden Mariaposching und Stephansposching. Betreiber der Fähre ist seit 1979 der Landkreis Straubing-Bogen, die Betriebskosten teilen sich die Landkreise Straubing-Bogen und Deggendorf. Auch die Anschaffungskosten wurden zu gleichen Teilen von den beiden Landkreisen übernommen.