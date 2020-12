Donaufähre: Mit geringeren Fahrgastzahlen in die Winterpause

Wartungsarbeiten bis Mitte Januar

In der Winterpause wird die Fähre gewartet. Am Montag, den 18. Januar, nimmt die Posching den Fährbetrieb wieder auf. Zunächst Montag bis Freitag - ab April auch wieder an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. "Die Posching erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und bildet für Radfahrer, Pendler, Landwirte und die Bevölkerung eine wichtige und schnelle Verbindung zwischen den Landkreisen Straubing-Bogen und Deggendorf", sagt Straubing-Bogens Landrat Josef Laumer (CSU).

Ohne Fähre: Weite Umwege

Wenn die Fähre - wie in der Winterpause - nicht fährt, müssen unter anderem Autofahrer weite Umwege in Kauf nehmen. Zur nächsten Donaubrücke sind es zehn Kilometer - von Mariaposching nach Stephansposching mindestens 23 Kilometer mit dem Auto. Die Donaufähre befördert Autos, Lkw, Fahrräder und Fußgänger. Sie wird vom Landkreis Straubing-Bogen betrieben.