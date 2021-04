Donauausbau in Niederbayern kommt gut voran

Der Donauausbau und der damit verbundene Ausbau des Hochwasserschutzes entlang des Flusses in Niederbayern kommt wie geplant voran. Rund neun Monate nach dem ersten offiziellen Spatenstich ist ein neuer, etwa eineinhalb Kilometer langer Deichabschnitt im Bereich des Polders Sulzbach am linken Donauufer in der Nähe von Straubing bereits fast fertig.

Deichrückverlegung und neue Schöpfwerke

Sie seien voll im Plan, sagte Dominik Zehatschek, Sprecher der Wasserbaulichen Infrastrukturgesellschaft mbH (WIGES), dem BR. Bei Waltendorf werde derzeit ebenfalls ein neuer Deich aufgeschüttet. Dieser ist weiter vom Donauufer entfernt und höher als der bestehende. Dabei spricht man von einer sogenannten Deichrückverlegung. Gleichzeitig werden entlang der Ausbaustrecke zwischen Straubing und Deggendorf neue Schöpfwerke gebaut - unter anderem bei Metten. Dort wird im Moment ebenfalls der Hochwasserschutz verbessert. Noch in diesem Jahr soll auch im Fluss selbst gebaut werden. So soll die Donau im Bereich zwischen der Schleuse Straubing und dem Hafen Straubing-Sand vertieft werden.

Arbeiten dauern an: Teilsperrung des Donauradwegs

Die Arbeiten, die sich auf einen rund 35 Kilometer langen Abschnitt der Donau zwischen Straubing und Deggendorf erstrecken, werden wohl noch rund sechs Jahre dauern. In diesem Zusammenhang weist die WIGES auch auf lange Sperrungen von Teilabschnitten des Donauradwegs hin. Umleitungsrouten seien beschildert, immer wieder aber würden Radler die Sperren missachten, klagt WIGES-Sprecher Zehatschek. Das habe schon mehrfach zu lebensgefährlichen Situationen geführt, wenn beispielsweise Radler knapp an Baumaschinen vorbeiführen.

Wann startet Donauausbau zwischen Deggendorf und Vilshofen?

Weiter unklar ist, wann der Donauausbau im zweiten niederbayerischen Teilabschnitt zwischen Deggendorf und Vilshofen beginnen kann. Das Planfeststellungsverfahren ist noch im Gange. Wegen der Corona-Pandemie mussten für Herbst 2020 geplante Erörterungstermine verschobenen werden, so Katharina Maier von der WIGES. Außerdem gebe es nach wie vor Diskussionen mit Naturschutzorganisationen und Donauanrainern hinsichtlich der Planungen.

Ausbau der Donau sorgte für Diskussionen

Der Ausbau der niederbayerischen Donau zwischen Straubing und Vilshofen war massiv umstritten. Erst 2013 hatte die bayerische Staatsregierung Planungen mit Staustufen aufgegeben und den sogenannten "sanften Donauausbau" angekündigt. Ein Erfolg für Naturschützer, die jahrzehntelang für den Erhalt des letzten rund 70 Kilometer frei fließenden Abschnitts der Donau gekämpft hatten.