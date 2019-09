Donau zwischen Vilshofen und Deggendorf weiterhin gesperrt

Die Bergung des Frachtschiffs, das bei Vilshofen auf einen Felsen aufgelaufen ist, dauert an und ist wohl schwieriger als zunächst angenommen. Laut Wasserschutzpolizei hat sich am Vormittag der mit mehreren hundert Tonnen Soja beladene Frachtkahn vom Motorschiff gelöst. Der Kahn trieb ans Ufer und wurde zunächst an einem Baum festgemacht.

Bergung schwieriger als gedacht

Derzeit wird versucht, den Leichter (Schiff ohne Motor) an einen motorisierten Frachter zu koppeln, um ihn an eine Liegestelle bei Vilshofen zu bringen. Gleichzeitig wird weiterhin eindringendes Wasser aus dem Kahn gepumpt. Die Einsatzkräfte müssen dabei verhindern, dass Öl in die Donau gelangt. Diese Komplikationen haben die Bergung des am Felsen aufgelaufenen Gütermotorschiffs verzögert, wie es heißt.

Bergung des Schiffs verzögert sich

Ob das Schiff noch am Montag freigeschleppt werden kann, ist nicht sicher. Die Donau bleibt so lange zwischen Deggendorf und Passau gesperrt, bis das Schiff aus der Fahrrinne entfernt werden kann.