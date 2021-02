Donau-Rieser Landrat Rößle will sein Impfverhalten prüfen lassen

Haben der Donau-Rieser Landrat und seine Stellvertreterin richtig gehandelt, als sie sich am 4. Januar gegen das Coronavirus impfen ließen oder sollte der Sachverhalt disziplinarrechtliche Konsequenzen haben? Diese Frage will Landrat Stefan Rößle nun klären lassen und hat deshalb die Regierung von Schwaben um eine umfassende Prüfung gebeten. Das teilte Rößle bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mit.

Immer mehr Rücktrittsforderungen

Die möglichen Folgen einer solchen Prüfung wolle er dann auch umsetzen, so Rößle weiter. Schon in der nächsten Kreisausschusssitzung am 1. März sollen die Ergebnisse vorgestellt werden, vorausgesetzt, sie liegen bis dahin vor. Rößle will mit diesem Schritt den massiven Vorwürfen gegen ihn begegnen. Die Rücktrittsforderungen mehrten sich, so der Landrat.

Flugblatt bezeichnet Landrat als "Impf-Betrüger"

In einem in Donauwörth verteilten Flugblatt bezeichnen die Verfasser den Landrat und seine Stellvertreterin als "Impf-Betrüger" und fordern ihren Rücktritt.

Rößle will Klärung

Ein vertrauensvoller Umgang mit seinen Mitarbeitern sei für ihn unabdingbar. Unter diesen Bedingungen sei der im Moment aber nicht möglich. Er merke, er stehe allein da, und er habe das Gefühl, die Mitarbeiter würden das Gespräch mit ihm meiden. "Ich möchte ein guter Chef sein und habe den hohen Anspruch, dass meine Mitarbeiter zu mir aufschauen. Wenn Vorwürfe im Raum stehen, dass ich nicht korrekt gehandelt habe, bis hin zu Straftaten, tue ich mich schwer, durch die Gänge zu gehen, weil ich den Eindruck habe, die Leute wollen mir nicht über den Weg laufen“, sagte Rößle. Darum wolle er das nun geklärt haben.

Impfstoff wäre laut Stellvertreterin weggeworfen worden

Auch seine Stellvertreterin, Claudia Marb, sagte, sie sei an dem betreffenden Tag angerufen worden und habe mehrfach nachgefragt, ob nicht jemand anderes geimpft werden könne. Ihr wurde, ebenso wie Landrat Stefan Rößle, von den Verantwortlichen im gemeinsamen Kommunalunternehmen im Donauwörther Krankenhaus klar gesagt, man sei für diesen Tag durch und werde den Impfstoff sonst wegschmeißen.

Rößles Stellvertreterin: Impfstoff wäre weggeworfen worden

Ihr sei klar gewesen, wie schwer es sei, an Impfstoff zu kommen. "Den wegzuschmeißen konnte ich mit meinem Gewissen nicht übereinbringen. Die Folgen waren mir nicht bewusst. Es tut mir unendlich leid, dass der Eindruck entstanden ist, ich hätte mich vorgedrängt oder jemanden, der das braucht, den Impfstoff weggenommen“, betonte Marb. Auch sie hofft, dass die Prüfung der Regierung von Schwaben zumindest aus rechtlicher Sicht Klarheit bringt. Ob die Sache emotional zu bereinigen sei, wisse sie nicht.

Rößle: Verantwortung lag beim Krankenhaus

Zu Beginn des Gesprächs betonte Rößle noch einmal, der Impfstoff sei vom 31. Dezember gewesen. Er sei an das Krankenhaus, also das gemeinsame Kommunalunternehmen, geliefert worden. Damit lag laut Rößle dort auch die Verantwortung. Ihn habe man im Urlaub angerufen und gefragt, ob er zur Impfung kommen würde - sonst würde man den Impfstoff wegwerfen.