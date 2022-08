Artikel mit Audio-Inhalten

> Donau kühlt wieder langsam ab: Öko-Alarm aufgehoben

Die Wassertemperatur in der bayerischen Donau sinkt wieder. Der Öko-Alarm, den die Behörden in der vergangenen Woche wegen der Hitze ausgerufen hatten, ist deshalb am Dienstag aufgehoben worden.