"Don Camillo von Miltenberg": Weihbischof Boom ist 75

Happy Birthday! Der Würzburger Weihbischof Ulrich Boom feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass findet um 16 Uhr eine Pontifikalvesper im Würzburger Kiliansdom statt.

Im Ruhestand pilgern

Papst Franziskus hat bereits seinen altersbedingt angebotenen Amtsverzicht angenommen. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers solle er jedoch weiter seinen Aufgaben nachkommen, hieß es in der Pressemeldung des Bistums. Seinen Ruhestand will Boom in Würzburg verbringen. Der scheidende Weihbischof wird in diesem Jahr noch nach Santiago de Compostela pilgern. "Der Jakobsweg bedeutet mir sehr viel und da freue ich mich natürlich sehr drauf", erklärte Boom in einem Interview vor seinem Geburtstag.

Weihbischof seit 2008

Der aus dem Münsterland stammende Boom holte sein Abitur nach einer Ausbildung als Bauzeichner nach. Danach studierte er Theologie- und Kunstgeschichte in München und Würzburg. Die Priesterweihe empfing Boom 1984 in Würzburg. Papst Benedikt XVI. ernannte den Priester im Dezember 2008 zum Weihbischof von Würzburg. Die Weihe erfolgte im Januar 2009.

Booms Glockenläuten verhinderte Rechten-Kundgebung

Bundesweit bekannt wurde Boom bereits 2006, als er als Pfarrer von Miltenberg die Glocken der dortigen Jakobuskirche läuten ließ und damit die Kundgebung einer NPD-Jugendorganisation verhinderte. Dafür erhielt der "Don Camillo von Miltenberg" den Aschaffenburger "Mutig-Preis".

"Wünsche mir einen laut sprechenden Jesus"

Der Vergleich mit dem beliebten Film-Pfarrer gefalle ihm, erklärte Boom im Interview mit der Bischöflichen Pressestelle (POW). "Ich denke immer, der ist viel, viel größer als der damalige Pfarrer Boom. Camillo hatte einen ganz persönlichen Kontakt zu Jesus." Wie Don Camillo wünsche er sich einen Jesus, der hier und da auch laut mit ihm spreche. Als Beispiel formuliert der Weihbischof: "Ulrich, nimm's doch ein bisschen leichter, ich trage dies und jenes in deinem Leben mit." Da sei er "manchmal doch arg still, der Herr Jesus in meinem Leben".