Domstorch statt Domspatz in Regensburg

Storch im Regen als Internet-Hit

Vor wenigen Wochen sorgte ganz in der Nähe ein anderer Storch für Furore. Er hatte nicht so viel Glück mit dem Wetter und stand an einer Bushaltestelle in Regenstauf - im Regen. Ein Video davon sorgte in den sozialen Netzwerken für Lacher. Gemacht hatte den Clip der Regensburger Rapper Harold Merl - alias Liquid. Sogar einen eigenen Song bekam der Vogel.