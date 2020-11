Domspatzen initiieren virtuellen Auftritt mit 46 Chören

46 Knabenchöre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich zusammengeschlossen, um auf ihre Nachwuchssorgen aufmerksam zu machen - einer davon sind die Regensburger Domspatzen. Am Samstag (14.11) treten die Chöre deshalb unter dem Hashtag #KulturGutKnabenchor mit der Botschaft "Viva la musica" in den sozialen Netzwerken auf.

Die Aktionen beginnen zur symbolisch gewählten Uhrzeit "fünf vor zwölf" und wurden initiiert von den Regensburger Domspatzen sowie den Augsburger Domsingknaben, dem Tölzer und dem Windsbacher Knabenchor.

Corona-Krise erschwert den Chor-Betrieb

Durch die aktuellen Corona-Auflagen seien Proben nicht in normaler Besetzung möglich, Stimmbildung könne nur als Fernunterricht angeboten werden, Konzerte entfielen und Nachwuchswerbung könne nur begrenzt betrieben werden. Die Nachwuchssicherung sei aber "integraler Bestandteil zum Fortbestehen der Knabenchöre", erklärten die Regensburger Domspatzen. Weil die Nachwuchsgewinnung erschwert sei, verringere sich die Zahl der Neuzugänge in den niedrigeren Chorstufen. Weil in einigen Jahren auch weniger gut ausgebildete Knaben in den Dom- oder Konzertchören singen, würde die hohe Qualität leiden, hieß es.

Initiative weist auf Probleme in Nachwuchsgewinnung hin

Um auf die Probleme der Nachwuchsgewinnung aufmerksam zu machen, wurde die Initiative #KulturGutKnabenchor gegründet. Ursprünglich seien für Anfang November Live-Auftritte an verschiedenen Orten geplant gewesen, um Kinder und Familien für das Singen zu begeistern und um Nachwuchssänger zu werben. So wollten unter anderem die Regensburger Domspatzen auf dem Domplatz singen. Nach dem "Shutdown light" wurden die Auftritte aber ins Internet verlegt.

Die teilnehmenden Chöre tragen die vierstimmige Version Viva la musica, op. 43 von Iván Eröd für Sopran, Alt, Tenor und Bass vor. Alternativ singen die Chöre den gleichnamigen Kanon von Michael Praetorius.

Zum Auftritt der Domspatzen am 14.11., um 11:55 Uhr, kommen sie hier.