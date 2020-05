Domkapitular von Passau überraschend gestorben

Manfred Ertl, Domkapitular von Passau, ist an Christi Himmelfahrt völlig unerwartet im Alter von 68 Jahren verstorben. Das teilt das Bistum heute offiziell mit. Ertl war unter anderem viele Jahre Chef der Caritas in Passau.

Priesterweihe im Jahr 1980

Ertl, der aus Lalling (Lkr. Deggendorf) stammt, wurde 1980 zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Rotthalmünster (Lkr. Passau) und wurde 1984 Krankenhauspfarrer in Burghausen in Oberbayern. 1992 wurde Manfred Ertl Pfarrer in Arnstorf (Lkr. Rottal-Inn). Er war lange Jahre Dekan in Pfarrkirchen. 2002 kam er in das Domkapitel zum heiligen Stephanus in Passau. Von 2007 bis 2012 wurde er in den Päpstlichen Rat "Cor Unum" berufen.

Manfred Ertl hatte viele Ämter inne

Manfred Ertl war zuletzt für die kategoriale Seelsorge und die Diözesanpilgerstelle verantwortlich. Außerdem war er Bischöflicher Beauftragter für den Diözesanrat sowie die Ökumene und für Mission und Weltkirche. Dazu kam sein Amt als Geistlicher Beirat im Katholischen Deutschen Frauenbund. Bischof Dr. Stefan Oster würdigte den Verstorbenen "als einen überaus geschätzten Seelsorger mit großer Erfahrung."

Caritas trauert um langjährigen Verbandsvorsitzenden

Der Caritasverband für die Diözese Passau e.V. trauert um Ertl, der von 2002 bis 2011 Vorsitzender des Diözesanverbandes und Bischöflicher Beauftragter war. "Mit seinem persönlichen Einsatz hat er sich um die Arbeit des katholischen Wolfahrtsverbandes verdient gemacht", heißt es in einer Mitteilung.