Dombauhütten zählen jetzt zum Immateriellen Kulturerbe

"Verdienter Lohn für handwerkliches Können"

Für Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) ist die Aufnahme des Bauhüttenwesens in das Unesco-Register Guter Praxisbeispiele ein "verdienter Lohn für das handwerkliche Können und die Leidenschaft" der Mitarbeiter. "Die Dombauhütten spannen einen Bogen vom Mittelalter in die heutige Zeit", so Schreyer. "Sie erhalten diese imposanten Bauwerke, die nicht nur religiöse Bedeutung haben, sondern steinerne Zeugen unserer Kultur sind."

Entstanden sind die Dombauhütten im Mittelalter meist in unmittelbarer Nähe zu den Baustellen der Großkirchen. Hier befinden sie sich in der Regel auch heute noch. In Regensburg ist die Dombauhütte zum Beispiel direkt hinter dem Dom. Gezeichnet, gehämmert und gemeißelt wird tatsächlich in einem Holzgebäude.

Dombauhütten seit dem Mittelalter eng vernetzt

Was die Unesco zusätzlich überzeugt hat: Die internationale Vernetzung der Dombauhütten. Ein Aspekt, der für das Immaterielle Kulturerbe wichtig ist. Seit dem Spätmittelalter sind die Hütten untereinander eng verbunden, so dass sich ein überregionales, internationales Netzwerk gebildet hat.

Gemeinsam widmen sich die Dombauhütten grenzüberschreitend der Forschung, Dokumentation und der Weitergabe ihres Wissens.