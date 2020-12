vor etwa einer Stunde

Dombauhütte Passau jetzt Immaterielles Kulturerbe

Die Dombauhütte in Passau zählt jetzt zum Immateriellen Kulturerbe. Die Unesco hat das Bauhüttenwesen in ihr Register Guter Praxisbeispiele aufgenommen. Die Dombauhütten würden einen Bogen vom Mittelalter in die heutige Zeit spannen, heißt es.