"In höchster Not" - Bergretter im Einsatz

Bereithalten und auf Alarm warten – dem Kamerateam ergeht es nicht anders als der Bergwacht. Dann kommt ein Notruf an: Wanderer melden, dass ein Mann vierzig Meter in die Tiefe gestürzt ist.

Er liegt in unwegsamem, felsigem Gelände inmitten einer Blutlache. Ein Helikopter wird angefordert und die Ehrenamtlichen von der Bergwacht Ramsau machen sich bereit. Sie sind auf das Schlimmste gefasst. Doch als sie den Verunglückten erreichen, ist er glücklicherweise ansprechbar. Seine Wunden bluten, doch er hat keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen. Es grenzt an ein Wunder, dass der Mann den Sturz überlebt hat.

Der Alltag der Bergretter hautnah

Notsituationen in den bayerischen Bergen gibt es viele: Mit gebrochenem Fuß an einem Steilhang, entkräftet am Gipfel oder orientierungslos bei schlechter Sicht. Deshalb stehen rund 3.500 Ehrenamtliche der Bergwacht Bayern jederzeit bereit. Wie das ihren Alltag prägt, und wie fordernd manche Einsätze sind, das zeigt die neue achtteilige BR Doku-Serie "In höchster Not" in der ARD Mediathek. Im vergangenen Jahr hat ein Film-Team dafür die Ehrenamtlichen der Bergwacht Grainau und der Bergwacht Ramsau mehrere Monate lang begleitet. Gemeinsam haben sie vorab gründlich abgewogen, wie die Doku gelingen kann, ohne dass Einsätze durch die Dreharbeiten verzögert oder verhindert werden.

Mehr als 2.000 Stunden spektakuläres Filmmaterial

Die Kameraleute konnten nicht im Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle mitfliegen. Deshalb wurden die Retter mit Bodycams ausgestattet, kleinen Kameras an der Jacke oder einer GoPro am Helm. Denn das behindert niemanden bei der Arbeit. Bei den insgesamt 80 Einsätzen, die gedreht wurden, sind mehr als 2.000 Stunden beziehungsweise 100 Terabytes Filmmaterial zusammengekommen. Durch die subjektive Perspektive sind die Zuschauer und Zuschauerinnen mittendrin, wenn gefährlicher Steinschlag den Berghang hinunter prasselt oder ein Gewitter im Gebirge wütet. Bei der Vermisstensuche bangt man automatisch mit.

Bergrettungen im Ehrenamt

Die Einsätze spielen sich inmitten spektakulärer Bergkulissen wie dem Watzmann und der Zugspitze ab. "Die Bergwacht ist teilweise in Regionen unterwegs, in denen man sich nicht vorstellen kann, wie man dorthin gelangen soll und wie man heil wieder rauskommt", sagt BR-Redakteur Matthias Luginger.

Doch die Bergretter aus Grainau und Ramsau kommen heil heraus. Denn sie arbeiten routiniert im Team. Diesen hautnahen Einblick in ihren Alltag findet Michael Renner wichtig. Der Bereitschaftsleiter Bergwacht Ramsau möchte die Zuschauenden wissen lassen, dass die Retter und Retterinnen sich ehrenamtlich einsetzen. Und wie viel Zeit, Arbeit und Engagement sie in ihrer Freizeit in dieses Ehrenamt stecken. Gleichzeitig möchte er Nachwuchs für die Bergwacht Bayern begeistern.