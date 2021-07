Doku-Reihe "Bayern erleben": Der bayerische Bodensee

Nach dem Zweiten Weltkrieg erschuf die französische Besatzungsmacht am Bodensee für rund zehn Jahre ein eigenes, fast souveränes Staatskonstrukt. Das sorgte für eine Sonderstellung und hohe Steuereinnahmen. Was im Rest von Bayern verboten ist, wird in Lindau kurzerhand erlaubt.

Zum Beispiel eröffnet hier ein Spielcasino. Das "Monaco am Bodensee" folgt in der Nachkriegszeit seinen eigenen Regeln. Die bald 91-jährige Anneliese Spangehl hat diese Zeit noch miterlebt. Sie war damals gerade 20 Jahre alt. "Wir waren nie Württemberger und wollten das auch nie sein. Wir haben uns schon als Bayern gefühlt. Aber in dieser Zeit waren wir vor allem Lindauer", sagt Spangehl.

Felchen in Restaurants oft nicht von Bodensee-Fischern gefangen

Der Bodensee ist eines der am besten erforschten Gewässer der Welt. Das Institut für Seenforschung unter Leitung von Dr. Harald Hetzenauer hat Daten, die 100 Jahre zurückreichen. Die Wissenschaftler haben ihn genau vermessen und eine Animation erstellt, die bis in die Tiefe reicht, um den Geheimnissen des riesigen Sees auf den Grund zu gehen. Der See ist heute, ähnlich seinem Urzustand, sehr sauber — zu sauber für Fische. Ihnen fehlt es an Nahrung.

Die berühmten Felchen finden sich kaum noch in den Netzen der Berufsfischer am Bodensee. Die Zukunft der Fischer ist existenziell bedroht. Das regionale Produkt kommt oft von weit her, und nicht aus dem heimischen Wasser. Roland Stohr aus Wasserburg ist Sprecher der bayerischen Berufsfischer und will das nicht einfach hinnehmen.

Er kämpft — gegen Politiker, Wissenschaftler, Umweltschützer und vor allem für die nächste Generation seiner Zunft. "Keine Pflanze und kein Tier kann ohne den Mineralstoff Phosphat überleben. Und wir haben damals auch davor gewarnt, dass es auch eine gefährliche Untergrenze der Werte gibt. Aber das wurde belächelt", beklagt Stohr.

Der Bodensee: Weinanbaugebiet und stürmisches Segelrevier

Zum Landkreis Lindau am Bodensee gehört auch Nonnenhorn an der äußeren Grenze von Bayern zu Baden-Württemberg. Die Winzerfamilie Hornstein besitzt die Reben des Weinguts "Hornstein am See" direkt am Ufer des Bodensees - nur das Weingebiet bayerischer Bodensee als solches kennen die wenigsten. Sohn Simon übernahm nach dem Studium den Betrieb und sieht im See einen großen Vorteil: Die Böden waren einmal Strand, sind voll mit Kies und machen den Wein dadurch ganz besonders.

Auch Hanna Autenrieth lebt und arbeitet am Bodensee. Sie ist weltweit eine der wenigen Frauen, die eine Segelschule leitet. Einen Platz für ihre Schule mit Blick auf den Leuchtturm im Hafen von Lindau war lange ein Traum. Und: ein harter Kampf – um Anerkennung, gegen die Konkurrenz und mit den Behörden. Denn bis 2010 war der Hafen noch offiziell Teil von Konstanz und Grund für Streit zwischen den Bundesländern.

Wasserschutzpolizei kümmert sich um Sicherheit auf dem See

Was Autenrieths Schüler bereits am ersten Tag lernen: es kann stürmisch werden hier am Bodensee – und zwar innerhalb von Minuten. Der besonderen Wetterbedingungen am Bodensee ist sich auch die Bayerische Wasserschutzpolizei bewusst. Die Polizisten hier sind anders ausgebildet als an Land, sie müssen sämtliche Schifffahrtsregeln beherrschen.

Klaus Achtelstetter, Leiter der Wasserschutzpolizei in Lindau weiß: Der Bodensee bietet zwar eine idyllische Kulisse, aber aus etwas Wind entwickelt sich dann schnell ein Sturm mit gefährlichem Wellengang. Dann heißt es schnell handeln und die oft ahnungslosen Touristen an Land treiben.

Das BR Fernsehen zeigt die 45-minütige Dokumentation "Bayern erleben – Der bayerische Bodensee" am Montag (26.07. 21) ab 21 Uhr. Zu sehen ist sie außerdem in der BR Mediathek.