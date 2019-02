Gericht bestätigt: Dönerspieße mit Salmonellen müssen vom Markt

Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) in München heute bekannt gab, ist damit die Klage eines schwäbischen Lebensmittelunternehmens vor der Ansbacher BayVGH-Außenstelle gescheitert. Die Firma hatte gegen die Lebensmittelaufsicht am Landratsamt Augsburg geklagt. Es produziert tiefgefrorene Fleischdrehspieße und liefert sie an die Gastronomie aus.

Schlupfloch Eigenkontrolle?

Das Unternehmen war der Meinung, dass die Ware nicht automatisch aus dem Verkehr gezogen werden müsse, wenn bei Eigenkontrollen der Fleischspieße Salmonellen nachgewiesen werden. Der BayVGH sieht das anders und beruft sich auf eine entsprechende EU-Verordnung über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel. Diese Verordnung besagt, dass salmonellenbefallene Lebensmittel vom Markt genommen werden müssen.

Revision möglich

Der Hinweis "Vor Verzehr vollständig durchgaren" auf dem Etikett der tiefgefrorenen Fleischspieße spielte bei der Entscheidung des Gerichts keine Rolle. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: Das klagende Lebensmittelunternehmen aus Schwaben kann Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen.