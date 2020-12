Doch noch Schnee zu Weihnachten

Winterliche Bedingungen in den höheren Lagen

In den höheren Lagen des Bayerischen Waldes sieht es noch einmal eine Spur winterlicher aus, auch in den Skigebieten wie am Großen Arber oder in Mitterdorf, die aber derzeit Corona bedingt geschlossen sind.

In den kommenden Tagen fällt kaum weiterer Schnee, aber es bleibt kalt. Erwartet werden Temperaturen um den Gefrierpunkt.