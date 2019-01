Doch noch Hoffnung auf fränkischen Eiswein

Nur ganz wenige Winzer waren das Wagnis eingegangen und ließen nach der offiziellen Weinlese noch Trauben für einen möglichen Eiswein hängen. Möglicherweise wird ihr Mut zum Risiko nun belohnt: in der Nacht auf Samstag (19.01.) fielen die Temperaturen in Teilen Unterfrankens stellenweise auf minus 8 Grad, so wie etwa in Margetshöchheim im Landkreis Würzburg. Möglicherweise hätte es auch für den Homburger Kallmuth gereicht.

Minus 7 Grad sind für die Eisweinlese das Minimum. Die dürften dort vermutlich erreicht worden sein, denn unten im Ort waren es bereits minus 6 Grad, sagt Michael Huller aus Homburg am Main im Landkreis Main-Spessart. Sechs Zeilen Silvaner hat der Winzer stehen lassen. Am Sonntag um sechs Uhr früh will er die gefrorenen Trauben aus dem Weinberg holen, wenn es denn so kalt bleibt. Dabei hatte er die Hoffnung Anfang des Jahres schon fast aufgegeben und sich damit abgefunden, dass die Trauben verfaulen.

Beim Weingut Höfling in Eußenheim sind sowohl Winzer als auch Erntehelfer in Alarmbereitschaft. Zwar war es dort in der Nacht mit minus 7 Grad kalt genug, doch die Trauben seien noch nicht ganz durchgefroren, so eine Mitarbeiterin des Weinguts auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Man müsse die Nacht abwarten und dann gegebenenfalls am Sonntagmorgen um 06.30 Uhr loslegen.

Eiswein, ein exklusives Premiumprodukt

Mitte Dezember hatte der Fränkische Weinbauverband eine Liste der Winzer erstellt, die Eiswein produzieren wollen. Sie umfasst gerade einmal fünf Adressen. Es wäre zwar schön, noch etwas ganz Hochwertiges zu haben, so der Winzer. Darauf angewiesen sei man aber nicht.

Der Eiswein ist für die Weinbaubetriebe allgemein eher ein zusätzlicher Bonus – ein Premiumprodukt, für das auch nur ein kleiner Markt vorhanden ist. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt Winzer Christian Reiss aus dem Würzburger Stadtteil Unterdürrbach auf Nachfrage. Hier will man erst am Montag entscheiden, ob die paar Zeilen Eiswein dann Dienstagfrüh noch gelesen werden.

Weinbaupräsident hat Eiswein abgeschrieben

Artur Steinmann aus Sommerhausen, der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands, hat sich die Mühe mit dem Eiswein von vornherein gespart. Er persönlich glaubt auch nicht daran, dass es in diesem Winter noch einen solchen geben wird. Mit Blick auf die Qualität der Trauben sagt Steinmann: "Wenn es um diese Zeit im Jahr noch keinen richtigen Frost hatte, dann wird das wohl nix mehr."