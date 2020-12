25.12.2020, 14:57 Uhr

Doch noch etwas Schnee zu Weihnachten

Wie erwartet hat eine Kaltfront an Weihnachten doch den von manchem erhofften Schnee nach Bayern gebracht. Auch in der Oberpfalz konnte man am ersten Weihnachtsfeiertag hier und da etwas Weiß entdecken, in höheren Lagen auch mehr.