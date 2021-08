Doch nicht ausgestorben: Pappel-Prachtkäfer in Franken entdeckt

Der Bad Windsheimer Stadtförster Sven Finnberg legt sich heute auf die Lauer – er wartet dabei nicht etwa auf Rehe oder Schwarzwild – nein, heute will er den Großen Pappel-Prachtkäfer bei sich im Revier entdecken. Ein möglicher Aufenthaltsort ist die große Aspe, ein Laubbaum aus der Gattung der Pappeln, in sonniger Lage. Hier, weiß Finnberg, könnte er auf den seltenen Käfer stoßen. Doch ihn zu entdecken, ist sehr schwer, denn das Tier sei ein Meister der Tarnung, sagt der Förster und blickt konzentriert auf den borkigen Stamm der absterbenden Aspe.

Ein Meister der Tarnung

"Es kann durchaus sein, dass er vor einem hockt, etwa einen halben Meter entfernt, und man sieht ihn nicht", sagt Stadtförster Finnberg. Der Käfer sei so gut angepasst und könne sich derart gut verstecken, dass es auch ein wenig Glück brauche, ihn zu sehen. Am leichtesten könne man den Großen Pappel-Prachtkäfer entdecken, wenn er sich auf einem Baumstamm hin- und herbewege.

Großer Pappel-Prachtkäfer an sieben Standorten dokumentiert

Der "Agrilus ater", wie der Käfer mit wissenschaftlichem Namen heißt, ist höchstens elf Millimeter groß, schwarzbraun glänzend und steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Lange Zeit sei der Große Pappel-Prachtkäfer aus Deutschlands Wäldern sogar komplett verschwunden gewesen, erinnert sich Finnberg. Mittlerweile sei er an sieben Standorten in Deutschland aber wieder dokumentiert worden, erklärt der Stadtförster.

"An vielen Standorten, an denen der Große Pappel-Prachtkäfer früher heimisch war, kann man ihn nicht mehr bestätigen. Da ist er einfach verschwunden." Sven Finnberg, Stadtförster Bad Windsheim

Klassische Mischwälder zu dunkel und kalt für Großen Pappel-Prachtkäfer

Klassische Mischwälder seien mittlerweile einfach zu dunkel. Es fehle an Licht und Wärme für den Pappel-Prachtkäfer, und es fehle die Baumart, die er brauche, die Aspe, so Finnberg. Dies sei auch der Grund, warum der Käfer ausgerechnet im Bad Windsheimer Revier wieder aufgetaucht sei.

Historische Waldbauform lockt Käfer an

Der Stadtförster bewirtschaftet das Waldstück als sogenannten Mittelwald. Das ist eine alte Form der Bewirtschaftung, bei der etwa alle 30 Jahre das Unterholz gefällt wird. "Deswegen sind diese Waldstücke besonders lichtdurchflutet und bieten viel Wärme durch Sonneneinstrahlung", sagt Finnberg. Das möge nicht nur der Große Pappel-Prachtkäfer.

Große Artenvielfalt im Mittelwald

Das etwa 16 Hektar große Areal, auf dem der Käfer gefunden wurde, ist auch Heimat für viele andere Tiere: Verschiedene Schmetterlingsarten, Bienen und Hummeln, Libellen, Spinnen und Waldeidechsen haben sich dort mit den Jahren angesiedelt. Und auch auf der Aspe selbst tummeln sich Ameisen, Fliegen und sogar die ein oder andere Schnecke, die sich ihren Weg über die rauhe Rinde bahnt.

Lebensraum des Pappel-Prachtkäfers durch Aspen erhalten

Kurz bevor Förster Finnberg die Suche nach dem Käfer für den Tag abbrechen will, ist das Tier dann doch noch für ein paar Sekunden zu sehen. In etwa drei Metern Höhe läuft der Große Pappel-Prachtkäfer den Stamm abwärts, bis der Förster ihn wegen seiner guten Tarnung und der flinken Bewegungen wieder aus den Augen verliert. Um den Bestand des Käfers hier in der Region nachhaltig zu sichern, will Förster Sven Finnberg vor allem die Aspen fördern und die Laubbäume erhalten.