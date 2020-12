Doch keine Verzögerung beim Impfstart in Würzburg

Der – im wahrsten Sinne des Wortes – "Stichtag" für den Impfstart in Bayern ist der 27. Dezember. Auch in Unterfranken soll es mit den ersten Impfungen pünktlich losgehen. "Wir erwarten den ersten Zulauf von Impfdosen so rechtzeitig, dass nach Weiterleitung an die Impfzentren wie geplant mit den ersten Impfungen am 27. Dezember begonnen werden kann", so ein Sprecher der Regierung Unterfranken.

Doch keine Verzögerung beim Impfen in Würzburg

Auch das Landratsamt Würzburg bestätigte, dass die Impfungen planmäßig am 27. Dezember beginnen werden. Zuvor war die Rede davon, dass es eine Verspätung bei der Lieferung geben wird und erste Impfdosen erst am 28. Dezember ankommen.

Impfstart mit Personal vom Würzburger Universitätsklinikum

Die Impfdosen, die am 27. Dezember zur Verfügung stehen, würden alle für Impfungen des Personals am Universitätsklinikum Würzburg verwendet, heißt es vom Landratsamt. So sollen dort Personalausfälle vermieden werden. In Senioreneinrichtungen werde mit den Impfungen erst am 29. Dezember begonnen.

Hohe Impfbereitschaft in Seniorenheimen

Laut Eva von Vietinghoff-Scheel vom Dachverband der Senioreneinrichtungen im Landkreis Würzburg laufen die Impf-Vorbereitungen in Kooperation mit dem Landratsamt weiter. Insgesamt seien die meisten Bewohnerinnen und Bewohner in den Senioreneinrichtungen impfwillig.

Auch in den Seniorenheimen im Raum Schweinfurt ist die Bereitschaft hoch. Sie liege zwischen 90 und 100 Prozent, so eine Sprecherin der Stadt Schweinfurt.

Vorbereitung in Unterfranken: zehn Impfzentren stehen

Nach aktuellem Stand gibt es in Unterfranken zehn Impfzentren. Laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium gibt es in Unterfranken Kapazitäten für täglich 4.050 Impfungen. Wie viele es tatsächlich werden, ist abhängig von der Anzahl der Impfdosen, die zugeteilt werden. Die genaue Anzahl sei momentan noch nicht bekannt, heißt es von der Regierung von Unterfranken. Fest stehe, dass vorerst eine begrenzte Anzahl von Impfdosen zur Verfügung gestellt wird.