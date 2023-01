Doch keine Amtszeit-Begrenzung: Söder will jetzt 10 Jahre plus x

Als "ganz bewusstes Signal für Demokratie" wollte Markus Söder vor knapp vier Jahren seinen Vorstoß für eine Begrenzung der Amtszeit des bayerischen Ministerpräsidenten verstanden wissen: Nach maximal zehn Jahren sollte Schluss sein. Allerdings verfehlte Söder damals im Landtag die für eine Änderung nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Mittlerweile hat sich der Ministerpräsident von der Idee einer Amtszeit-Begrenzung verabschiedet, wie er bei der CSU-Winterklausur in Kloster Banz deutlich machte.

Von SPD und Grüne sei damals "heftige Gegenwehr" gegen die Begrenzung gekommen, erläuterte der Ministerpräsident. Er nehme das an. Das bedeute: Sollte 2028 "der Wunsch da sein und die Kraft", würde er erneut kandidieren. Es gelte nun nicht mehr "zehn", sondern "zehn plus x".

Söder gegen eine "Prozent-Diskussion"

Söder ist seit 2018 bayerischer Ministerpräsident und will die CSU im Herbst erneut als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. Auf eine bestimmte Prozentzahl als Messlatte will sich Söder nicht festlegen: "Das Ziel ist für den Herbst eine stabile Mehrheit zu erreichen", betonte er. "Wenn es mehr als 2018 sind, ist es schön, aber wir machen keine Prozent-Diskussionen."

Bei der vorigen Landtagswahl waren Söder und die CSU auf 37,2 Prozent abgestürzt. Es war das schlechteste CSU-Ergebnis bei einer Landtagswahl seit 1950.

