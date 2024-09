01.09.2024, 11:37 Uhr Audiobeitrag

> Doch kein Schirmständer: Panzermine löst Polizeieinsatz aus

Doch kein Schirmständer: Panzermine löst Polizeieinsatz aus

Auf dem Weg zum Baden am Hofer Untreusee findet eine Frau einen mysteriösen Gegenstand am Parkplatz. Was ist das? Sie hält es für einen Schirmständer, nimmt ihn mit zur Liegewiese - doch Bekannte alarmieren die Polizei, Spezialisten rücken an.

Von Ulla Küffner