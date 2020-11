Doch kein Industriegebiet – Bürgerentscheid Gerbrunn neu gezählt

Jede Stimme zählt, gerade bei einem so knappen Ergebnis, wie es beim Bürgerentscheid in Gerbrunn bei Würzburg der Fall war. Zunächst wurde bekannt gegeben, dass sich die Bürger mit einer Stimme mehr für das Industriegebiet ausgesprochen haben. Doch gerade weil das Ergebnis so knapp war, hat die Abstimmungsleitung alle 2.568 Stimmen noch einmal gezählt – und genau diese Nachzählung hat das erste Ergebnis um 180 Grad gewendet.

Knappe Mehrheit für Biotop und gegen Industriegebiet

Die Entscheidung der Bürger ist nun anders, bleibt aber dennoch knapp. Für die Erweiterung des Industriegebiets haben nun 1.265 Gerbrunner gestimmt, gegen die Erweiterung 1.266. Heißt: Die Forderung des Bürgerbegehrens, die Biotopfläche zu erhalten, hat nun mit einer Stimme mehr gewonnen. 37 der abgegebenen Stimmen sind ungültig.

Wird er nochmal eine Nachzählung geben?

"Gestern habe ich mich dahingehend geäußert, dass ich mir ein deutlicheres Ergebnis gewünscht hätte, da eine Stimme mehr oder weniger für die eine Seite immer kritisch ist. Heute hat sich gezeigt, dass diese Einschätzung richtig war. Jede Stimme zählt und hat Gewicht. Auch dieses Ergebnis hat man in der Demokratie zu akzeptieren", sagt Gerbrunns Bürgermeister Stefan Wolfshörndl, der eigentlich das Industriegebiet erweitern wollte. Nun bleibt noch die abschließende Entscheidung durch den Abstimmungsausschuss am 11. November abzuwarten. Wie der mit dem Ergebnis umgeht, ob es nochmal eine Nachzählung gibt, hat der Ausschuss selbst zu entscheiden.

Bürgerinitiative: "Wechselbad der Gefühle"

Für die Bürgerinitiative "Keine Erweiterung IV am Kirschberg" ist diese Wende jetzt fast unglaublich, sagt Initiatorin Beatrix Radke: "Wir freuen uns alle ungeheuer natürlich – aber das ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle!" Jetzt warte man aber erstmal auf die endgültige Entscheidung des Abstimmungsausschusses. "Und dann hoffe ich, dass Gerbrunn mit dem Ergebnis, so oder so, seinen Frieden schließt."

Bürgermeister: Klares Ergebnis wäre einfacher gewesen

Die Gemeinde ist nun ein Jahr an das Ergebnis des Entscheids gebunden, über die weiteren Schritte muss dann der Gemeinderat entscheiden. Letztendlich ging der Bürgerentscheid 50:50 aus – sicher mit der wohl entscheidenden einen Stimme in die eine Richtung. "Ein klares Votum wäre für alle Beteiligten einfacher und besser gewesen – aber so ist das manchmal in der Politik", so Bürgermeister Wolfshörndl.

Langjährige Diskussion in Gerbrunn

Im Vorfeld des Bürgerentscheids hatte sich seit Beginn der Planungen vor knapp drei Jahren eine Diskussion entwickelt. Das Industriegebiet – ausgerechnet auf der Fläche eines 1,3 Hektar großen Biotops – sollte nicht bedarfsgebunden sein, aber die Gemeinde Gerbrunn mit SPD-Bürgermeister Stefan Wolfshörndl an der Spitze plante das Gebiet in erster Linie, um einem ortsansässigen Bauunternehmen die nötige Erweiterung zu ermöglichen.

Die in der Bürgerinitiative "Keine Erweiterung IV am Kirschberg" versammelten Gegner des Industriegebiets kritisierten den damit verbundenen Eingriff in ein "schützens- und erhaltenswertes Biotop" und befürchteten die Zerstörung des Lebensraums von Zauneidechsen, Fledermäusen oder Schlingnattern.